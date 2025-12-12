Международный фестиваль «Наука 0+» пройдет в Казахстане 13−14 декабря

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Лекции ученых, научные шоу и интерактивные выставки будут организованы 13−14 декабря в Казахстане для участников международного фестиваля «Наука 0+». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе проекта.
«Наука 0+» пройдет в Алматы в рамках программы Открытой недели науки БРИКС+. Организаторами события выступают Минобрнауки РФ, МГУ имени М. В. Ломоносова при поддержке РАН и Академии наук Республики Казахстан. Главной площадкой «Наука 0+» выступит инновационный центр Farabi Hub Казахского национального университета имени аль-Фараби (КазНУ).
«Фестиваль объединит ведущих ученых России и Казахстана, популяризаторов науки и всех, кто стремится глубже понять устройство мира и современных технологий. Гостей ждут лекции ведущих ученых, научные шоу о природе энергии и веществ, интерактивные просветительские экспозиции, интеллектуальные состязания и увлекательные мастер-классы, а также показы научно-популярного кино», — сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.
Лекции исследователей будут посвящены вопросам изменения климата и разработки углеродных полигонов, мифам вокруг вирусов и природе люминесценции, а также применении 3D-, VR- и AI-технологий в исторических исследованиях и реконструкции объектов культурного наследия. На мастер-классах участники соберут светящиеся снежинки, «зажгут» квантовые точки и создадут собственные лазерные проекции.
«Проведение Открытой недели науки БРИКС+ в Алматы — свидетельство того, насколько активным является наше сотрудничество с Казахстаном в области науки и образования. Для Московского университета Казахстан — давний и важный партнер: здесь успешно работает филиал МГУ, который играет ключевую роль в формировании общеевразийского научно-образовательного пространства. Уверен, что Открытая неделя науки откроет для молодежи новые горизонты знания, укрепит связи между научными школами и даст мощный импульс совместным исследованиям в интересах общего развития наших государств», — отметил ректор МГУ Виктор Садовничий, чьи слова приводит пресс-служба проекта.
Гостям научно-популярного фестиваля также представят фильмы последних лет, посвященные квантовой физике, медицинским технологиям, разработкам для сохранения окружающей среды и другим направлениям. Среди картин — «Квантовая запутанность», «Сигнал/ шум», «DAO — этика блокчейн-технологий», «Мурка», «Живая кожа» и «Против».
«Наука 0+».
Открытые недели науки стран БРИКС («BRICS science week 0+») организуются в разных странах в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий» государственной программы «Научно-технологическое развитие РФ». В июле одна из таких недель прошла в бразильском Рио-де-Жанейро в преддверии саммита БРИКС.
Фестиваль «Наука 0+» проводится с 2006 года в России и за рубежом по инициативе главы МГУ Виктора Садовничего. Событие входит в программу Десятилетия науки и технологий. Юбилейный 20-й фестиваль в 2025 году проходит в 10 странах. В Казахстане генеральным партнером события выступают холдинг Эн+ и Фонд Мельниченко. ТАСС — генеральный информационный партнер «Наука 0+».