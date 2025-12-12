Международный фестиваль «Наука 0+» пройдет в Казахстане 13−14 декабря

«Проведение Открытой недели науки БРИКС+ в Алматы — свидетельство того, насколько активным является наше сотрудничество с Казахстаном в области науки и образования. Для Московского университета Казахстан — давний и важный партнер: здесь успешно работает филиал МГУ, который играет ключевую роль в формировании общеевразийского научно-образовательного пространства. Уверен, что Открытая неделя науки откроет для молодежи новые горизонты знания, укрепит связи между научными школами и даст мощный импульс совместным исследованиям в интересах общего развития наших государств», — отметил ректор МГУ Виктор Садовничий, чьи слова приводит пресс-служба проекта.