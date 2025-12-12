Создан фотокатализатор для получения востребованных в нефтехимии сульфоксидов

«Ученые лаборатории новых физико-химических проблем ИФХЭ РАН синтезировали тетраарилпорфиринат индия (III) — комплексное соединение, в котором в полости порфирина координирован центральный тяжелый атом металла индия. Эксперименты показали, что новое вещество является эффективным фотокатализатором для селективного окисления сульфидов до сульфоксидов и по эффективности не уступает катализаторам, обычно используемым для данной реакции», — говорится в сообщении.