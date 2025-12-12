Особый противопожарный режим ввели в Екатеринбурге

При установлении «новогоднего» особого противопожарного режима: специалисты МЧС напоминают о важности соблюдения правил пожарной безопасности и проводят рейды, муниципалитет, в свою очередь, проверяет соблюдение мер безопасности в зданиях и помещениях школ, детсадов, учреждений культуры и спорта и других, а УК и ТСЖ должны обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники во дворы жилых домов.