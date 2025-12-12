Особый противопожарный режим ввели в Екатеринбурге

В Уральской столице с 12 декабря начал действовать особый противопожарный режим. Он будет действовать в Екатеринбурге все новогодние праздники — по 11 января. Соответствующее постановление подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
Как уточнили в мэрии, временная мера направлена на защиту жителей и минимизацию ущерба, который наносит огонь, в том числе, возникающий от неправильного использования пиротехники.
При установлении «новогоднего» особого противопожарного режима: специалисты МЧС напоминают о важности соблюдения правил пожарной безопасности и проводят рейды, муниципалитет, в свою очередь, проверяет соблюдение мер безопасности в зданиях и помещениях школ, детсадов, учреждений культуры и спорта и других, а УК и ТСЖ должны обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники во дворы жилых домов.