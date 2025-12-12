От 150 тысяч рублей в месяц: уфимцам представили самые привлекательные вакансии декабря

Также в топ-5 вошли вакансии электромеханика в ОАО «РЖД» с зарплатой 85−87 тысяч рублей и полным соцпакетом (ДМС, путевки, пенсионное обеспечение) и главного бухгалтера в управляющую компанию, где готовы платить от 80 до 100 тысяч рублей при опыте от трех лет.