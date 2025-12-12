От 150 тысяч рублей в месяц: уфимцам представили самые привлекательные вакансии декабря

Аналитики составили рейтинг лучших вакансий декабря в Уфе, включив в него наиболее высокооплачиваемые и интересные предложения от местных работодателей.
По данным сервиса SuperJob, на первом месте оказалась позиция менеджера по продажам B2B-оборудования с зарплатой от 150 тысяч рублей. Кандидату потребуется опыт от трех лет, а работодателем выступает поставщик китайских станков и промышленного оборудования для производства окон ПВХ и алюминиевых конструкций.
Вторую строчку заняла вакансия водителя погрузчика в крупной розничной сети. Здесь предлагают от 100 до 130 тысяч рублей в месяц, а также обеспечивают трансфером и бесплатным комплексным питанием. Трудоустройство обещают официальное, в соответствии с Трудовым кодексом.
Тройку лидеров закрывает предложение для главного бухгалтера с опытом от одного года в компании-поставщике строительного оборудования. Зарплата составит от 100 до 120 тысяч рублей, а нового сотрудника готовы обучить.
Также в топ-5 вошли вакансии электромеханика в ОАО «РЖД» с зарплатой 85−87 тысяч рублей и полным соцпакетом (ДМС, путевки, пенсионное обеспечение) и главного бухгалтера в управляющую компанию, где готовы платить от 80 до 100 тысяч рублей при опыте от трех лет.
Аналитики отметили, что в декабре наиболее востребованными в Уфе остаются специалисты в сферах IT и финансов, строительства и промышленности, здравоохранения, логистики, автосервиса, а также розничной торговли и управления.
