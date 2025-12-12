Кучеров обошёл Могильного и стал четвёртым лучшим русским бомбардиром в НХЛ

Лидером среди россиян остаётся Александр Овечкин (1653 очка), второе место занимает Евгений Малкин (1375 очков), а третье — Сергей Федоров (1179 очков). Стоит отметить, что Овечкин и Малкин продолжают карьеры в «Вашингтоне» и «Питтсбурге» соответственно.
Ранее Life.ru писал про Овечкина, который стал 11-м игроком в истории НХЛ, набравшим 1800 очков (включая игры плей-офф). Данная отметка покорилась нападающему в игре с «Каролиной».
