Кучеров обошёл Могильного и стал четвёртым лучшим русским бомбардиром в НХЛ

Форвард «Тампы Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поднялся на четвёртое место в списке лучших российских бомбардиров в истории регулярных чемпионатов НХЛ. Он отметился четырьмя результативными передачами в матче против «Нью-Джерси Дэвилз» (8:4), что позволило ему набрать 1034 очка (370 шайб и 664 голевых передачи) и обойти Александра Могильного (1032 очка).

Источник: Life.ru

Лидером среди россиян остаётся Александр Овечкин (1653 очка), второе место занимает Евгений Малкин (1375 очков), а третье — Сергей Федоров (1179 очков). Стоит отметить, что Овечкин и Малкин продолжают карьеры в «Вашингтоне» и «Питтсбурге» соответственно.

Ранее Life.ru писал про Овечкина, который стал 11-м игроком в истории НХЛ, набравшим 1800 очков (включая игры плей-офф). Данная отметка покорилась нападающему в игре с «Каролиной».

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.