«С 13.00 до конца дня». Белгидромет вынес предупреждение из-за ветра 20 м/с в Беларуси

На пятницу, 12 декабря, Белгидромет вынес предупреждение из-за сильного ветра, сообщили в телеграм-канале организации.
Предупреждение синоптики вынесли из-за сильного ветра, который прогнозируется на вторую половину дня пятницы.
— В период с 13.00 до 18.00 во многих районах по северо-восточной половине страны ожидается усиление ветра с порывами 15 — 20 метров в секунду, — прокомментировали в Белгидромете.
Уточняется, что ветер с порывами до 20 метров в секунду будет северо-западного направления. Сильный ветер в отдельных регионах страны будет сохраняться до конца дня.
