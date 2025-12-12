Ученые из Китая назвали полезный для здоровья напиток против цирроза печени

Ранее российские специалисты из Казанского научного центра РАН, КФУ, КНИТУ-КХТИ и ИМХ РАН (Нижний Новгород) обнаружили новый эффект кофе. Они создали молекулы на основе пирокатехина — природного антиоксиданта из кофе с противовоспалительными свойствами. Эти соединения могут лечить болезнь Альцгеймера эффективнее существующих средств.