В лесах под Самарой могут гулять агрессивные кабаны

Агрессивные кабаны могут встречаться в лесах под Самарой. В чем причина такого поведения, объяснили в нацпарке «Самарская Лука». Оказывается, у этих диких животных сейчас проходит гон.
«Чаще всего разгар приходится на декабрь, но начаться все может еще в ноябре или даже в конце октября и длиться до января-февраля», — уточнила пресс-служба нацпарка.
В это время самцы кабанов становятся более активными. Они проходят огромные расстояния, подрезают деревья, оставляют метки. И, конечно, дерутся друг с другом.
Если в лесу вы вдруг столкнулись с диким кабаном или целым стадом, лучшее решение — тихо уйти в другую сторону. Не пытайтесь прогнать или спугнуть животных — так вы только спровоцируете атаку.
А в результате гона уже весной в лесах появятся маленькие полосатые поросята.