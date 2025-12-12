Ричмонд
В лесах под Самарой могут гулять агрессивные кабаны

В Самарской области идет гон кабанов в лесах.

Источник: Комсомольская правда

Агрессивные кабаны могут встречаться в лесах под Самарой. В чем причина такого поведения, объяснили в нацпарке «Самарская Лука». Оказывается, у этих диких животных сейчас проходит гон.

«Чаще всего разгар приходится на декабрь, но начаться все может еще в ноябре или даже в конце октября и длиться до января-февраля», — уточнила пресс-служба нацпарка.

В это время самцы кабанов становятся более активными. Они проходят огромные расстояния, подрезают деревья, оставляют метки. И, конечно, дерутся друг с другом.

Если в лесу вы вдруг столкнулись с диким кабаном или целым стадом, лучшее решение — тихо уйти в другую сторону. Не пытайтесь прогнать или спугнуть животных — так вы только спровоцируете атаку.

А в результате гона уже весной в лесах появятся маленькие полосатые поросята.