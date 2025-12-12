Ричмонд
Юрист рассказала, как взыскать ущерб от падения сосулек на автомобиль

Если на припаркованный автомобиль упала сосулька или пласт снега, первым делом необходимо включить «аварийку», установить знак и вызвать сотрудников ГИБДД для оформления происшествия. Как «Газете.ru» пояснила юрист Софья Лисина, оформление европротокола в этом случае не подходит, поскольку это не ДТП с участием двух транспортных средств.

Источник: Life.ru

Эксперт рекомендует собрать максимальное количество доказательств: записи с видеорегистраторов и камер наблюдения, показания очевидцев, а также детальные фото и видео места происшествия. Затем следует обратиться к независимому эксперту для оценки ущерба и установления причинно-следственной связи между падением льда и полученными повреждениями.

Ответственность за произошедшее, согласно статье 1064 Гражданского кодекса, несёт собственник здания или управляющая компания, отвечающая за очистку крыш. Если установить ответственного сложно, нужно направить запрос в местную администрацию. После сбора всех документов следует отправить официальную претензию о возмещении ущерба, а в случае отказа — обращаться в суд.

Ранее Life.ru писал, что в Санкт-Петербурге запустили нейросеть «Городовой», чтобы контролировать чистоту крыш нежилых зданий. С помощью восьми мобильных комплексов в автоматическом режиме осуществляется мониторинг за наличием наледи и снежных шапок на крышах.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.