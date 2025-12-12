Юрист рассказала, как взыскать ущерб от падения сосулек на автомобиль

Если на припаркованный автомобиль упала сосулька или пласт снега, первым делом необходимо включить «аварийку», установить знак и вызвать сотрудников ГИБДД для оформления происшествия. Как «Газете.ru» пояснила юрист Софья Лисина, оформление европротокола в этом случае не подходит, поскольку это не ДТП с участием двух транспортных средств.