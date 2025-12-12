Жители Башкирии ещё смогут войти в новый год без долгов

Сегодня, 12 декабря, в Башкирии стартовала акция «В Новый год без долгов по налогам». Она продлится до 28 декабря. Почти во всех городах региона будут работать мобильные налоговые офисы, где сотрудники УФНС помогут узнать о задолженности и уплатить её, или ответят на вопросы о налогообложении, льготах и другие.