Жители Башкирии ещё смогут войти в новый год без долгов

Сегодня, 12 декабря, в Башкирии стартовала акция «В Новый год без долгов по налогам». Она продлится до 28 декабря. Почти во всех городах региона будут работать мобильные налоговые офисы, где сотрудники УФНС помогут узнать о задолженности и уплатить её, или ответят на вопросы о налогообложении, льготах и другие.
График работы мобильных офисов в торговых центрах можно узнать по ссылке или по горячей линии 8−347−215−10−70, добавочный 55−55.
Офисы будут работать в Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Ишимбае, Белорецке, Октябрьском, Нефтекамске, Туймазах, Белебее, Учалах, Сибае, Кармаскалах.
Ранее сообщали, что по итогам очередной кампании по уплате имущественных налогов их собираемость составила 75%.