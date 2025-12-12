Омского предпринимателя оштрафовали за нарушение трудовых прав

Прокуратура Колосовского района защитила права местного жителя. Его обманул подрядчик, ремонтирующий местную школу.
Для выполнения работ по договору субподряда индивидуальный предприниматель привлек местного сельчанина. Он работу выполнил, но обещанных денег не получил. Кроме того, пользуясь тем, что трудовые отношения были не оформлены, уклонился от оплаты налогов и страховых взносов.
Поиску прокуратуры суд обязал работодателя выплатить долги по зарплате, произвести налоговые отчисления и уплату страховых взносов, а также внести соответствующие сведения в трудовую книжку работника.
Кроме того, за нарушение трудовых прав предпринимателя привлекли к административной ответственности и оштрафовали.