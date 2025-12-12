Омского предпринимателя оштрафовали за нарушение трудовых прав

Для выполнения работ по договору субподряда индивидуальный предприниматель привлек местного сельчанина. Он работу выполнил, но обещанных денег не получил. Кроме того, пользуясь тем, что трудовые отношения были не оформлены, уклонился от оплаты налогов и страховых взносов.