Во Владимирской области создадут формирователи сигналов для систем связи 5G

«Формирователь сигналов — это “сердце” каждой радиосистемы. Он генерирует для антенн сигнал, в котором зашифрована запрашиваемая пользователем информация (фильмы, фотографии и др.). Чем ниже уровень собственных шумов формирователя, тем выше помехоустойчивость системы связи и скорость передачи данных. Наш проект заключается в том, чтобы разработать и научно обосновать структуру малошумящих формирователей, которые будут устанавливаться на базовых станциях систем пятого поколения», — сказал собеседник агентства, отметив, что при разработке учитываются также требования новейших систем связи шестого поколения, стандарты которых формулируются уже сейчас.