Путешествие к Деду Морозу в Беловежскую пущу. БЖД запускает новогодние поезда

В зимнем сезоне-2024/25 было организовано семь новогодних поездов по маршруту Минск — Брест — Минск с экскурсионной и анимационной программой. В проекте приняли участие более 1,5 тыс. человек, в числе которых 100 жителей Латвии, посетивших страну благодаря безвизовому режиму.