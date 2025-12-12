Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Краевое МЧС наградило юного героя из Соликамска

Решительность и оперативность Егора Мальцева спасли жизни людей.

Источник: 10 ОНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю

В Соликамске наградили ученика одной из школ города за проявленные решительность и оперативность. Своими действиями Егор Мальцев спас жизни людей.

Подросток увидел пожар в жилом доме на ул. Полины Осипенко. Без промедления он позвонил в пожарную охрану, точно назвав адрес объекта. Его сообщение сократило время прибытия первых пожарно-спасательных подразделений.

Визит в школу начальника 10-го отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Соликамскому округу отдела Иван Чупров на несколько минут прервал учебный процесс. Не ожидавшему такого внимания юному герою он вручил памятную медаль, а также ценный подарок за смелые и решительные действия.

«Мы гордимся тем, что у нас подрастают такие ответственные и храбрые молодые люди», — отметил во время вручения награды Иван Чупров.