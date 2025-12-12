Краевое МЧС наградило юного героя из Соликамска

В Соликамске наградили ученика одной из школ города за проявленные решительность и оперативность. Своими действиями Егор Мальцев спас жизни людей.
Подросток увидел пожар в жилом доме на ул. Полины Осипенко. Без промедления он позвонил в пожарную охрану, точно назвав адрес объекта. Его сообщение сократило время прибытия первых пожарно-спасательных подразделений.
Визит в школу начальника 10-го отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Соликамскому округу отдела Иван Чупров на несколько минут прервал учебный процесс. Не ожидавшему такого внимания юному герою он вручил памятную медаль, а также ценный подарок за смелые и решительные действия.
«Мы гордимся тем, что у нас подрастают такие ответственные и храбрые молодые люди», — отметил во время вручения награды Иван Чупров.