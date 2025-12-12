Краевое МЧС наградило юного героя из Соликамска

Визит в школу начальника 10-го отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Соликамскому округу отдела Иван Чупров на несколько минут прервал учебный процесс. Не ожидавшему такого внимания юному герою он вручил памятную медаль, а также ценный подарок за смелые и решительные действия.