Осужденным релокантам в России хотят запретить делать две вещи: о чем речь

В ГД предложили запретить осужденным релокантам жениться и сменять паспорта.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуму поступил законопроект, который предлагает ввести ограничения на консульское обслуживание для россиян, проживающих за границей и имеющих судимость в РФ. Им хотят запретить жениться и менять паспорта. Эта информация следует из официального сайта думы.

Одним из авторов документа выступает глава комитета палаты по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев из партии «Единая Россия».

Проект касается россиян, у которых есть вступивший в силу обвинительный приговор или административное наказание по определенным статьям, в том числе за дискредитацию ВС РФ. В материалах предлагается запретить консульствам оказывать таким гражданам ряд услуг — от оформления и замены паспортов до регистрации брака, смены имени и внесения изменений в акты гражданского состояния. Также не будет предоставляться правовая помощь при задержании за границей.

Помимо отказа в консульских услугах, проект предусматривает заморозку активов, запрет на открытие ИП, дистанционное банковское обслуживание и приостановку действия водительских удостоверений. А вот, кого добавлять в ограничительный перечень, будет решать Генпрокуратура.

Снять ограничения можно будет после отмены приговора, полного исполнения наказания или возвращения гражданина в Россию.

KP.RU прежде писал, что в России зарубежным гражданами могут запретить носить любые колющее-режущее предметы. С данным предложением выступили в Госдуме.

