Скамеры разводят поклонниц Валерия Меладзе на несуществующие билеты в VIP-зону

После оплаты жертва получает на почту красивый, но поддельный QR-код. На входе он не срабатывает, охрана не пускает, а аферист к этому моменту уже удаляет чат и бесследно исчезает. Несмотря на старую схему, мошенники находят своих жертв. За последние дни пострадали уже десятки фанаток, особенно в Казахстане и Узбекистане, где злоумышленники ведут наиболее активную рассылку.