5 млн рублей за публикацию в Telegram: салон красоты пытается засудить уфимку

В своих требованиях истец просит суд признать информацию не соответствующей действительности и порочащей, взыскать с уфимки компенсацию морального вреда в размере пяти миллионов рублей, а также возместить судебные расходы. Кроме того, салон требует обязать ответчицу удалить спорную публикацию и разместить опровержение.