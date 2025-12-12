5 млн рублей за публикацию в Telegram: салон красоты пытается засудить уфимку

Кировский районный суд Уфы принял к производству иск от владельца студии коррекции лица и тела о защите деловой репутации и компенсации морального вреда. Основанием для обращения в суд стали публикации в Telegram-канале одной из местных жительниц.
Согласно исковым материалам, в минувшем марте ответчица разместила в своем канале утверждения о неправомерных действиях сотрудницы студии, которая оказывала ей услуги. Впоследствии эта информация была распространена другими новостными и региональными пабликами.
Представитель студии считает распространенные сведения ложными и порочащими деловую репутацию предприятия, а также честь и достоинство его работников. В подтверждение своей позиции истец ссылается, среди прочего, на постановление следственных органов об отказе в возбуждении уголовного дела по данному факту.
В своих требованиях истец просит суд признать информацию не соответствующей действительности и порочащей, взыскать с уфимки компенсацию морального вреда в размере пяти миллионов рублей, а также возместить судебные расходы. Кроме того, салон требует обязать ответчицу удалить спорную публикацию и разместить опровержение.
Дело назначено к судебному разбирательству.
