Директор омской радиокомпании оштрафован за нарушение антикоррупционного законодательства

Как установила проверка, в июле 2024 года он заключил трудовой договор с бывшим сотрудником Управления Роспотребнадзора по Омской области, но не уведомил об этом ведомство в установленный законом десятидневный срок. Такое уведомление обязательно при приёме на работу бывших госслужащих, чтобы исключить конфликты интересов и обеспечить прозрачность.