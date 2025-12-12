Директор омской радиокомпании оштрафован за нарушение антикоррупционного законодательства

По инициативе прокуратуры города Омска к административной ответственности привлечён директор местного юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере радиовещания.
Как установила проверка, в июле 2024 года он заключил трудовой договор с бывшим сотрудником Управления Роспотребнадзора по Омской области, но не уведомил об этом ведомство в установленный законом десятидневный срок. Такое уведомление обязательно при приёме на работу бывших госслужащих, чтобы исключить конфликты интересов и обеспечить прозрачность.
Прокуратура возбудила административное дело по статье 19.29 КоАП РФ — «незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего».
Суд признал нарушение доказанным и назначил директору штраф в размере 20 тысяч рублей.
