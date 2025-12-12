Ричмонд
Денис Паслер и Людмила Бабушкина поздравили свердловчан с Днем Конституции

Жителей Свердловской области поздравили с Днем Конституции.

Источник: Комсомольская правда

12 декабря в России ежегодно отмечается День Конституции. Губернатор Свердловской области в своих социальных сетях поздравил местных жителей с праздником.

— Уверен, что свердловчане знают, какой вклад представители уральской юридической и правозащитной школы внесли в разработку Конституции Российской Федерации. Это еще раз подтверждает значимость нашего региона, — отметил глава региона.

Денис Паслер подчеркнул, что основной закон страны помогает развивать Свердловскую область и укреплять экономику региона, а также осуществлять крупные проекты.

Также с Днем Конституции свердловчан поздравила председатель регионального Законодательного собрания Людмила Бабушкина. Она отметила, что основной закон страны способствует сплочению общества и укреплению единства.