Денис Паслер и Людмила Бабушкина поздравили свердловчан с Днем Конституции

12 декабря в России ежегодно отмечается День Конституции. Губернатор Свердловской области в своих социальных сетях поздравил местных жителей с праздником.
— Уверен, что свердловчане знают, какой вклад представители уральской юридической и правозащитной школы внесли в разработку Конституции Российской Федерации. Это еще раз подтверждает значимость нашего региона, — отметил глава региона.
Денис Паслер подчеркнул, что основной закон страны помогает развивать Свердловскую область и укреплять экономику региона, а также осуществлять крупные проекты.
Также с Днем Конституции свердловчан поздравила председатель регионального Законодательного собрания Людмила Бабушкина. Она отметила, что основной закон страны способствует сплочению общества и укреплению единства.