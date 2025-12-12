Ричмонд
Профсоюз сказал белорусам, как официально пропустить рабочую субботу 20 декабря

В профсоюзе сказали, как можно пропустить рабочую субботу в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, как белорусы могут официально пропустить рабочую субботу, 20 декабря. Об этом рассказали в Минском городском объединении профсоюзов.

Напомним, большие выходные ожидают белорусов в декабре.

Отдыхать белорусы будут с 25 по 28 декабря включительно. Но перед этим пятницу, 26 декабря, нужно будет отработать в субботу, 20 декабря.

И в профсоюзе сказали, если у работника трудовой отпуск с 22 декабря по 31 декабря, то есть по календарю 26 декабря — отпускной день. То и официально выходить на работу в субботу, 20 декабря, не нужно.

— То же касается и больничного, — уточнили в профсоюзе.

Также праздничные и нерабочие дни, выпавшие на период трудового отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются. А отпуск должен быть автоматически продлен на количество праздничных дней.

Увы, если на праздничный день отпуска нет, отработать перенесенную субботу придется. По закону работник не может отказаться от переноса рабочего дня. И нельзя выйти на работу, например, 26 декабря вместо 20, если так работнику захотелось.

А еще Минздрав изменил график работы медучреждений на новогодние праздники в Беларуси.

Тем временем Белгидромет вынес предупреждение из-за ветра 20 м/с в Беларуси: «С 13.00 до конца дня».

Перед этим ученые предупредили о внезапных магнитных бурях из-за облака плазмы с Солнца: «Удар наносится краем облака».