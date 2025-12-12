В Ростовской области за сутки спасатели потушили девять техногенных пожаров

За прошедшие сутки, 11 декабря, подразделения МЧС России по Ростовской области ликвидировали девять техногенных пожаров, одно загорание сухой растительности и последствия трех дорожно-транспортных происшествий.
На ликвидацию последствий всех чрезвычайных ситуаций выезжали 104 спасателя и 26 единиц специальной техники.
В МЧС предупреждают об ухудшении погодных условий в пятницу, 12 декабря. В этот день ожидается облачная погода с прояснениями. Местами, а днем во многих районах, пройдут дождь и мокрый снег. Ночью и утром возможен туман. Главную опасность представляет гололедица на дорогах, а на севере области ожидается налипание мокрого снега на провода и деревья.
