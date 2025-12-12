В Омске пара украла дорогой товар из магазина для взрослых

Вечером 10 декабря, около 18:45, в магазине для взрослых на улице 70 лет Октября, 20, произошла кража из магазина интимных принадлежностей.
Как показывают записи с камер видеонаблюдения, молодая пара действовала по отработанной схеме: пока юноша вел оживленную беседу с продавцом, его подруга незаметно спрятала дорогой товар и покинула магазин.
Правоохранительные органы уже начали поиск обоих подозреваемых. Сотрудники полиции просят всех, кто узнал участников инцидента, сообщить любую информацию — она может помочь оперативно завершить расследование и передать материалы в суд.
