В Омске пара украла дорогой товар из магазина для взрослых

Камеры зафиксировали хитрую схему: девушка крала, а молодой человек — отвлекал.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 10 декабря, около 18:45, в магазине для взрослых на улице 70 лет Октября, 20, произошла кража из магазина интимных принадлежностей.

Как показывают записи с камер видеонаблюдения, молодая пара действовала по отработанной схеме: пока юноша вел оживленную беседу с продавцом, его подруга незаметно спрятала дорогой товар и покинула магазин.

Правоохранительные органы уже начали поиск обоих подозреваемых. Сотрудники полиции просят всех, кто узнал участников инцидента, сообщить любую информацию — она может помочь оперативно завершить расследование и передать материалы в суд.

Ранее мы писали, что в Омске изверг-мать получила 3 года колонии.