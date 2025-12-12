Мобильный интернет не работает в Нижнем Новгороде уже третий день

12 декабря в Нижнем Новгороде и области по-прежнему наблюдаются сбои в работе мобильного интернета. В столице Приволжья на невозможность выйти в Сеть без Wi-Fi указывают абоненты с улиц Горького, Белинского, пл. Сенной и Лядова, проспектов Гагарина и Ленина. При этом приложения «белого списка» Минцифры работают не у всех. Чаще всего пользователи переживают из-за невозможности зайти в мобильный банк.
Отчаявшиеся нижегородцы третий день подряд оставляют жалобы в социальных сетях губернатора Глеба Никитина.
«Время 6:36 интернета так и нет, пошли третьи сутки, как мы должны существовать, я не знаю…» — написала нижегородка.
«Нет возможности заплатить коммунальные и банковские платежи, записаться на приемы, оплатить покупки, воспользоваться электронными дневниками, решить рабочие и учебные моменты! Отделения почты и банки в деревнях закрыты, как быть людям? Кто оплатит пени и просрочки?» — недоумевает другая жительница региона.
Напомним, наряду с Нижним Новгородом интернет отключили и в других муниципалитетах: о проблеме рассказали жители Городецкого, Семеновского, Воскресенского районов.
Ранее губернатор Глеб Никитин высказался об ограничениях мобильной связи в Нижегородской области.