Мобильный интернет не работает в Нижнем Новгороде уже третий день

12 декабря в Нижнем Новгороде и области по-прежнему наблюдаются сбои в работе мобильного интернета. В столице Приволжья на невозможность выйти в Сеть без Wi-Fi указывают абоненты с улиц Горького, Белинского, пл. Сенной и Лядова, проспектов Гагарина и Ленина. При этом приложения «белого списка» Минцифры работают не у всех. Чаще всего пользователи переживают из-за невозможности зайти в мобильный банк.