Мобильный интернет не работает в Нижнем Новгороде уже третий день

Горожане жалуются губернатору Глебу Никитину.

12 декабря в Нижнем Новгороде и области по-прежнему наблюдаются сбои в работе мобильного интернета. В столице Приволжья на невозможность выйти в Сеть без Wi-Fi указывают абоненты с улиц Горького, Белинского, пл. Сенной и Лядова, проспектов Гагарина и Ленина. При этом приложения «белого списка» Минцифры работают не у всех. Чаще всего пользователи переживают из-за невозможности зайти в мобильный банк.

Отчаявшиеся нижегородцы третий день подряд оставляют жалобы в социальных сетях губернатора Глеба Никитина.

«Время 6:36 интернета так и нет, пошли третьи сутки, как мы должны существовать, я не знаю…» — написала нижегородка.

«Нет возможности заплатить коммунальные и банковские платежи, записаться на приемы, оплатить покупки, воспользоваться электронными дневниками, решить рабочие и учебные моменты! Отделения почты и банки в деревнях закрыты, как быть людям? Кто оплатит пени и просрочки?» — недоумевает другая жительница региона.

Напомним, наряду с Нижним Новгородом интернет отключили и в других муниципалитетах: о проблеме рассказали жители Городецкого, Семеновского, Воскресенского районов.

Ранее губернатор Глеб Никитин высказался об ограничениях мобильной связи в Нижегородской области.