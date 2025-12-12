Сеченовский университет и клиники КНР объединили усилия в борьбе с раком

Ранее в этом году специалисты университета представили в Китае инновационную цифровую систему «Электронный ассистент стоматолога». Презентация состоялась на международном медицинском форуме, который прошел в городе Харбин (административный центр провинции Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай). Система разработана специалистами Института стоматологии имени Е. В. Боровского Сеченовского университета совместно с их коллегами из других научно-исследовательских организаций.