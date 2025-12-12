Города-побратимы из Японии и Китая поздравили Братск с 70-летием

С 70-летним юбилеем Братск поздравили руководители городов-побратимов: Цзыбо из Китая и Нанао из Японии. Об этом КП-Иркутск стало известно с сайта городской администрации.
Мэр города Нанао, Ёситака Тятани, в своем видеообращении извинился, что не может лично присутствовать на торжестве в Братске. объяснив это проведением сессии городской думы Нанао. Тем не менее, он направил братчанам свои поздравления и искренние пожелания.
— Я хотел бы высказать моё глубокое уважение за многолетние усилия всех жителей, внёсших вклад в развитие города, поддержание его жизни за его долгую историю. Желаю городу дальнейшего процветания городу, а также здоровья его жителям, — сказал Ёситака Тятани.
По случаю юбилея Братска заместитель мэра Цзыбо Ху Сяохун пригласила его руководство посетить китайский город-побратим, подчеркнув, что двери открыты «в любое время».
— Пусть дружба между нами способствует развитию наших городов и благополучию жителей, и вместе мы напишем новую главу плодотворного сотрудничества, — подчеркнула Ху Сяохун.