Города-побратимы из Японии и Китая поздравили Братск с 70-летием

Зам.мэра Цзыбо Ху Сяохун пригласила руководство Братска посетить китайский город-побратим.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С 70-летним юбилеем Братск поздравили руководители городов-побратимов: Цзыбо из Китая и Нанао из Японии. Об этом КП-Иркутск стало известно с сайта городской администрации.

Мэр города Нанао, Ёситака Тятани, в своем видеообращении извинился, что не может лично присутствовать на торжестве в Братске. объяснив это проведением сессии городской думы Нанао. Тем не менее, он направил братчанам свои поздравления и искренние пожелания.

— Я хотел бы высказать моё глубокое уважение за многолетние усилия всех жителей, внёсших вклад в развитие города, поддержание его жизни за его долгую историю. Желаю городу дальнейшего процветания городу, а также здоровья его жителям, — сказал Ёситака Тятани.

По случаю юбилея Братска заместитель мэра Цзыбо Ху Сяохун пригласила его руководство посетить китайский город-побратим, подчеркнув, что двери открыты «в любое время».

— Пусть дружба между нами способствует развитию наших городов и благополучию жителей, и вместе мы напишем новую главу плодотворного сотрудничества, — подчеркнула Ху Сяохун.