На омский маршрут № 58 вышли новые оранжевые ПАЗы

Сегодня, 12 декабря, на маршрут № 58 в Омске вышли пять новых оранжевых ПАЗов. Как рассказал мэр города Сергей Шелест, автобусы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» приобрел обслуживающий этот маршрут индивидуальный предприниматель Фазыл Залялитдинов.
Автобус № 58 следует по маршруту «ПО “Иртыш”— поселок Чкаловский». Маршрут следования включает все ключевые промышленные объекты Октябрького округа, такие как завод имени Баранова и ПО «Иртыш», театр «Галерка» и остановку «Ул. Л. Чайкиной», откуда можно пройти в прак 30-летия имени ВЛКСМ. Однако раньше местные жители видели 58-й автобус редко, на линии работали всего несколько единиц.
Как сообщил Сергей Шелест, помимо 58-го маршрута, новые ПАЗы после завершения всех регистрационных процедур выйдут на маршруты № 20, 59 и 73. В целом в текущем году немуниципальные перевозчики закупили уже 55 ПАЗов.