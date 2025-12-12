Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На омский маршрут № 58 вышли новые оранжевые ПАЗы

Пять автобусов по нацпроекту приобрел индивидуальный предприниматель.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 12 декабря, на маршрут № 58 в Омске вышли пять новых оранжевых ПАЗов. Как рассказал мэр города Сергей Шелест, автобусы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» приобрел обслуживающий этот маршрут индивидуальный предприниматель Фазыл Залялитдинов.

Автобус № 58 следует по маршруту «ПО “Иртыш”— поселок Чкаловский». Маршрут следования включает все ключевые промышленные объекты Октябрького округа, такие как завод имени Баранова и ПО «Иртыш», театр «Галерка» и остановку «Ул. Л. Чайкиной», откуда можно пройти в прак 30-летия имени ВЛКСМ. Однако раньше местные жители видели 58-й автобус редко, на линии работали всего несколько единиц.

Как сообщил Сергей Шелест, помимо 58-го маршрута, новые ПАЗы после завершения всех регистрационных процедур выйдут на маршруты № 20, 59 и 73. В целом в текущем году немуниципальные перевозчики закупили уже 55 ПАЗов.