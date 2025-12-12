На омский маршрут № 58 вышли новые оранжевые ПАЗы

Автобус № 58 следует по маршруту «ПО “Иртыш”— поселок Чкаловский». Маршрут следования включает все ключевые промышленные объекты Октябрького округа, такие как завод имени Баранова и ПО «Иртыш», театр «Галерка» и остановку «Ул. Л. Чайкиной», откуда можно пройти в прак 30-летия имени ВЛКСМ. Однако раньше местные жители видели 58-й автобус редко, на линии работали всего несколько единиц.