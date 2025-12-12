Ричмонд
Свыше 981 тысячи человек вакцинировали от гриппа в Воронежской области

Кампания по иммунизации завершается.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области против гриппа привились более 981 тысячи человек. Об этом 11 декабря сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Из общего числа вакцинированных 250 тысяч — дети. В ведомстве отметили, что масштабная иммунизационная кампания подходит к концу в ближайшие дни, а все поставленные в регион вакцины планируется использовать в полном объеме.

Данные о вакцинации публикуются на фоне роста заболеваемости ОРВИ. Так, за период с 1 по 7 декабря в области было зарегистрировано 15,5 тысячи случаев, из них 8,1 тысяча — среди детей в возрасте до 14 лет.

Медики традиционно напоминают, что вакцинация остается наиболее эффективным способом профилактики гриппа и позволяет снизить риск тяжелого течения болезни.