Свыше 981 тысячи человек вакцинировали от гриппа в Воронежской области

В Воронежской области против гриппа привились более 981 тысячи человек. Об этом 11 декабря сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Из общего числа вакцинированных 250 тысяч — дети. В ведомстве отметили, что масштабная иммунизационная кампания подходит к концу в ближайшие дни, а все поставленные в регион вакцины планируется использовать в полном объеме.
Данные о вакцинации публикуются на фоне роста заболеваемости ОРВИ. Так, за период с 1 по 7 декабря в области было зарегистрировано 15,5 тысячи случаев, из них 8,1 тысяча — среди детей в возрасте до 14 лет.
Медики традиционно напоминают, что вакцинация остается наиболее эффективным способом профилактики гриппа и позволяет снизить риск тяжелого течения болезни.