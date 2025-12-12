"Выкинули кое-что: Трамп сообщил об изменениях в мирном плане по Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в пятницу, 12 декабря, заявил, что США «выкинули кое-что» из мирного плана по урегулированию украинского конфликта.
— Мы выкинули кое-что (из мирного плана — прим. «ВМ»). Есть четыре или пять разных частей, — сказал Трамп во время трансляции, которую вел Белый дом.
По словам американского лидера, в рамках разработки мирного плана приходится «разрезать землю особым образом». Трамп также сравнил этот процесс со «сложной сделкой с недвижимостью».
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что представители европейских стран передали Дональду Трампу предложение о территориальных уступках Украины. По его словам, европейские лидеры ранее уже провели с президентом США конструктивные переговоры.
В зарубежных СМИ сообщили, что Россия, вероятно, отвергнет предложение о создании свободной экономической зоны в Донбассе, которое обсуждается в рамках украинско-американских переговоров. Данный пункт был включен Киевом в план из 20 позиций.
11 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в переговорах России с США по Украине все возможные недопонимания были устранены.