Локально для Эгершельда: новый маршрут запустили во Владивостоке

Параллельно идёт обновление парка «ВПОПАТ № 1»: предприятие уже принимает 14 новых автобусов МАЗ, что позволит ему участвовать в конкурсах на обслуживание маршрута № 88 в 2026 году и сохранять качество перевозок на других линиях. Кроме того, в следующем году при поддержке краевого правительства для города будет закуплено ещё 40 автобусов.