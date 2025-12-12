Ричмонд
Локально для Эгершельда: новый маршрут запустили во Владивостоке

Новый автобусный маршрут № 88 «Маяк — Посьетская» с сегодняшнего дня, 12 декабря, запустили во Владивостоке, сообщает ИА DEITA.RU. Его создание инициировано главой города Константином Шестаковым на основе анализа пассажиропотока и обращений жителей.

Источник: ДЕЙТА

Маршрут связал микрорайон Эгершельд с центральной частью Владивостока. Для обеспечения комфортной пасадки и высадки пассажиров, на улице Посьетской ликвидирована стихийная парковка. В скоров времени там установят остановочный павильон.

Как пояснил Максим Акульшин, заместитель главы администрации Владивостока, курирующий транспорт, ранее жителям Эгершельда приходилось пользоваться только длинными магистральными маршрутами, автобусы которых подолгу стояли в пробках на других участках. Новый маршрут, работающий преимущественно внутри района, призван сделать поездки быстрее и комфортнее.

Сегодня на линию вышли четыре белорусских автобуса МАЗ среднего класса. Интервал движения составит в среднем 15 минут (в выходные — три автобуса). Отслеживать их местоположение можно в приложениях «2ГИС» и Go2bus. Сейчас маршрут обслуживает муниципальное предприятие «ВПОПАТ № 1», в следующем году на него планируется провести открытый конкурс.

Параллельно идёт обновление парка «ВПОПАТ № 1»: предприятие уже принимает 14 новых автобусов МАЗ, что позволит ему участвовать в конкурсах на обслуживание маршрута № 88 в 2026 году и сохранять качество перевозок на других линиях. Кроме того, в следующем году при поддержке краевого правительства для города будет закуплено ещё 40 автобусов.