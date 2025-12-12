Ричмонд
Почтовиков из Тогучина, похитивших пенсии, не стали арестовывать

Тогучинский районный суд избрал менеджеру и водителю почты, подозреваемым в хищении денежных средств, меру пресечения в виде запрета определённых действий. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Источник: Freepik

При принятии решения суд учёл данные о личности подозреваемых — их возраст, семейное положение и характеристики. Следствие хотело отправить подозреваемых под домашний арест, но суд пришёл к выводу, что применение более строгой меры пресечения не требуется.

Запрет будет действовать до 9 февраля 2026 года.

Напомним, тогучинцев подозревают в краже пенсий на сумму более 9,8 миллионов рублей. Перед выездом на маршрут водитель распечатал инкассаторскую сумму, переложил деньги в коробку и отдал их своей подельнице. Отъехав от города, он устроил в машине небольшой пожар, от чего загорелись пустые инкассаторские мешки и почтовые отправления. Постановления суда в законную силу не вступили.

Ранее почтальон из Усть‑Таркского района Новосибирской области призналась в краже 65 000 рублей пенсий, которые тратила в том числе на алкоголь.