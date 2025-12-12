Путин: Поиск решений проблем в мире должен вестись с учетом всех стран

Кроме того, Путин подчеркивал, что некоторые считают ООН устаревшей. Однако он уверен, что лучшей альтернативы пока нет. Проблемы организации связаны не с ее структурой, а с тем, как страны используют ее возможности. Путин добавил, что потенциал ООН огромен, и его нужно активнее задействовать.