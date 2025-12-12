Путин: Поиск решений проблем в мире должен вестись с учетом всех стран

Поиск решений проблем на международной арене должен вестись с учетом позиций и мнений всех стран. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на форуме Международного года мира и доверия.
Российский лидер напомнил, что в уходящем 2025 году свое 80-летие отпраздновала ООН. Это организация часто является единственным механизмом, позволяющим обеспечивать международный баланс интересов.
«И что главное, находить согласованные решения непростых проблем, принимая во внимание позиции и мнения всех стран», — отметил Путин.
Ранее российский лидер отмечал, что человечество столкнулось с очень сложными проблемами, и решать их можно только сообща, с учетом интересов друг друга.
Кроме того, Путин подчеркивал, что некоторые считают ООН устаревшей. Однако он уверен, что лучшей альтернативы пока нет. Проблемы организации связаны не с ее структурой, а с тем, как страны используют ее возможности. Путин добавил, что потенциал ООН огромен, и его нужно активнее задействовать.