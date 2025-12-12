Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: Поиск решений проблем в мире должен вестись с учетом всех стран

Путин призвал учитывать мнения всех стран при поисках решения мировых проблем.

Источник: Комсомольская правда

Поиск решений проблем на международной арене должен вестись с учетом позиций и мнений всех стран. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на форуме Международного года мира и доверия.

Российский лидер напомнил, что в уходящем 2025 году свое 80-летие отпраздновала ООН. Это организация часто является единственным механизмом, позволяющим обеспечивать международный баланс интересов.

«И что главное, находить согласованные решения непростых проблем, принимая во внимание позиции и мнения всех стран», — отметил Путин.

Ранее российский лидер отмечал, что человечество столкнулось с очень сложными проблемами, и решать их можно только сообща, с учетом интересов друг друга.

Кроме того, Путин подчеркивал, что некоторые считают ООН устаревшей. Однако он уверен, что лучшей альтернативы пока нет. Проблемы организации связаны не с ее структурой, а с тем, как страны используют ее возможности. Путин добавил, что потенциал ООН огромен, и его нужно активнее задействовать.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше