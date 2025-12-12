Надежда Кадышева отказалась от новогодней съемки на «России» из-за обиды

Певица Надежда Кадышева отказалась от участия в праздничной съемке на канале «Россия». При этом она выступит в новогодней программе на Первом канале.
Как передает KP.RU, причиной стала обида из-за ток-шоу о личной жизни ее сына и коллеги по сцене Гриши Кадышева-Костюка. Сообщается, что эта пара появится в новогодних шоу НТВ и Первого канала, но не на канале «Россия».
Отмечается, что именно на Первом канале в этом году выступают самые популярные артисты. В список вошли Татьяна Куртукова, группа AY YOLA, а также Татьяна Буланова.
Напомним, Надежда Кадышева остается популярной. Однако промоутер Сергей Лавров рассказал, что певица запрашивает за новогодние корпоративы гонорар в 25−30 миллионов рублей за три-четыре песни, остальные хиты исполняет ее сын Григорий. Такие условия отпугивают заказчиков, которые хотят видеть звезду, а не ее наследника. Кроме того, на концертах часто выступает супруг Кадышевой, что вызывает негативные отзывы зрителей.