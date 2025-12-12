Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Надежда Кадышева отказалась от новогодней съемки на «России» из-за обиды

Надежда Кадышева выступит в новогодней программе на Первом канале.

Источник: Комсомольская правда

Певица Надежда Кадышева отказалась от участия в праздничной съемке на канале «Россия». При этом она выступит в новогодней программе на Первом канале.

Как передает KP.RU, причиной стала обида из-за ток-шоу о личной жизни ее сына и коллеги по сцене Гриши Кадышева-Костюка. Сообщается, что эта пара появится в новогодних шоу НТВ и Первого канала, но не на канале «Россия».

Отмечается, что именно на Первом канале в этом году выступают самые популярные артисты. В список вошли Татьяна Куртукова, группа AY YOLA, а также Татьяна Буланова.

Напомним, Надежда Кадышева остается популярной. Однако промоутер Сергей Лавров рассказал, что певица запрашивает за новогодние корпоративы гонорар в 25−30 миллионов рублей за три-четыре песни, остальные хиты исполняет ее сын Григорий. Такие условия отпугивают заказчиков, которые хотят видеть звезду, а не ее наследника. Кроме того, на концертах часто выступает супруг Кадышевой, что вызывает негативные отзывы зрителей.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше