Надежда Кадышева отказалась от новогодней съемки на «России» из-за обиды

Напомним, Надежда Кадышева остается популярной. Однако промоутер Сергей Лавров рассказал, что певица запрашивает за новогодние корпоративы гонорар в 25−30 миллионов рублей за три-четыре песни, остальные хиты исполняет ее сын Григорий. Такие условия отпугивают заказчиков, которые хотят видеть звезду, а не ее наследника. Кроме того, на концертах часто выступает супруг Кадышевой, что вызывает негативные отзывы зрителей.