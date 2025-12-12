Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Японии объявили угрозу цунами после мощного землетрясения

После двух землетрясений магнитудой 7,5 и 6,7 в Японии объявили угрозу цунами.

Метеорологическое агентство Японии объявило угрозу цунами после двух землетрясений на северо-востоке страны магнитудой 7,5 и 6,7, материал из NBC News перевел aif.ru.

«Землетрясение произошло у восточного побережья префектуры Аомори, на севере острова Хонсю, главного японского острова, на глубине около 12 миль в 11:44 утра по местному времени (5:44 мск, — прим. ред.)», — говорится в материале.

Уточняется, что цунами может обрушиться на Тихоокеанское побережье префектур Хоккайдо, Аомори, Ивате и Мияги. Предварительно, высота волн может достигать 1 метра.

Также экстренные службы предупреждают об афтершоках и новом землетрясении магнитудой 8.

По данным властей, во время подземных толчков уже пострадали 34 человека.

Ранее у берегов Курил зарегистрировали ощущаемое землетрясение магнитудой 4,4.