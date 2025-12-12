В Японии объявили угрозу цунами после мощного землетрясения

Метеорологическое агентство Японии объявило угрозу цунами после двух землетрясений на северо-востоке страны магнитудой 7,5 и 6,7, материал из NBC News перевел aif.ru.
«Землетрясение произошло у восточного побережья префектуры Аомори, на севере острова Хонсю, главного японского острова, на глубине около 12 миль в 11:44 утра по местному времени (5:44 мск, — прим. ред.)», — говорится в материале.
Уточняется, что цунами может обрушиться на Тихоокеанское побережье префектур Хоккайдо, Аомори, Ивате и Мияги. Предварительно, высота волн может достигать 1 метра.
Также экстренные службы предупреждают об афтершоках и новом землетрясении магнитудой 8.
По данным властей, во время подземных толчков уже пострадали 34 человека.
Ранее у берегов Курил зарегистрировали ощущаемое землетрясение магнитудой 4,4.