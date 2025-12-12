Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В новосибирских магазинах выросла доля поддельного мёда

По оценкам экспертов, доля подделок в магазинах может достигать 90 процентов.

Источник: Комсомольская правда

В больших торговых сетях России, в том числе и в Новосибирске, редко можно найти настоящий мёд. По оценкам опытного пчеловода Ксении Коровиной, доля подделок этого продукта в магазинах может достигать 90 процентов. Об этом пишет «Горсайт».

— Не верю, что настоящий мёд, может стоить 280 рублей за килограмм. В лучшем случае, это его себестоимость. А фабричная упаковка? А логистика? То, что стоит на полках, может быть мёдосодержащим продуктом, — указывает пчеловод.

По её словам, средняя цена для обычного сортового мёда составляет 800−1000 рублей за килограмм, а разнотравье — не дороже 500 рублей.

Отличить настоящий мёд от подделки можно по тому, как он расслаивается в процессе кристаллизации. Как указывает Коровина, у настоящего будет два слоя: снизу густой, сверху жидкий, а в подделках — три.