В новосибирских магазинах выросла доля поддельного мёда

В больших торговых сетях России, в том числе и в Новосибирске, редко можно найти настоящий мёд. По оценкам опытного пчеловода Ксении Коровиной, доля подделок этого продукта в магазинах может достигать 90 процентов. Об этом пишет «Горсайт».
— Не верю, что настоящий мёд, может стоить 280 рублей за килограмм. В лучшем случае, это его себестоимость. А фабричная упаковка? А логистика? То, что стоит на полках, может быть мёдосодержащим продуктом, — указывает пчеловод.
По её словам, средняя цена для обычного сортового мёда составляет 800−1000 рублей за килограмм, а разнотравье — не дороже 500 рублей.
Отличить настоящий мёд от подделки можно по тому, как он расслаивается в процессе кристаллизации. Как указывает Коровина, у настоящего будет два слоя: снизу густой, сверху жидкий, а в подделках — три.