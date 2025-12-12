Омичей призвали жаловаться на хозяев животных на самовыгуле

В департаменте городского хозяйства администрации города подвели годовые итоги работы муниципального приюта для животных. Как напомнил начальник отдела коммунально-бытового хозяйства департамента Дмитрий Байков, на данный момент работа с безнадзорными животными строится по утвержденному на уровне федерального законодательства принципу «отлов— стерилизация и вакцинация— выпуск». Заявки на отлов принимаются через КТОСы или по телефону Единой диспетчерской службы по телефону 78−78−78.
«Обратно в прежнюю среду обитания сотрудники муниципального приюта выпускают только тех животных, которые не проявляют не мотивированной агрессии по отношению к людям или другим животным. Также действуют постановления администрации города, которыми определены территории, куда запрещено выпускать животных без владельцев. Это образовательные и детские учреждения, парки и скверы», — пояснил Дмитрий Байков.
Если собака проявляет агрессию, она остается в приюте. Также сотрудники приюта делают все, что бы независимо от агрессивности собаки, обратно на улицы их возвращалось как можно меньше. Над ними берут опекунство неравнодушные граждане и даже целые организации. Опекуны оплачивают расходы на содержание собаки в приюте — 151 рубль и 2 копейки в день. Также через все возможные информационные площадки и соцсети вчерашним бродяжкам активно подыскивают новый дом, и желающих взять себе питомца из приюта находится немало. Тем не менее, на сегодняшний день в муниципальном приюте живут 700 собак.
«И наши наблюдения, и волонтеры, неравнодушные омичи говорят о том, что эффект от программы “отлов— стерилизация— вакцинация— выпуск” есть и численность бродячих животных в нашем городе снижается. Однако главную проблему сейчас создают животные на самовыгуле», — рассказал Дмитрий Байков.
По словам и.о. директора муниципального приюта Юлии Нефедовой, сотрудники приюта то и дело сталкиваются с ситуацией, когда прохожих кусает не бродяжка, а чья-то хозяйская собака, гуляющая сама по себе. Помимо того, что такое животное представляет потенциальную опасность, самовыгул чреват бесконтрольным размножением. Нежелательный приплод нерадивые хозяева часто попросту вышвыривают на улицу, формируя тем самым новые бродячие стаи.
В качестве одной из мер борьбы с этим явлением, специалисты предложили омичам активно жаловаться на безответственных владельцев, отпускающих животных на самовыгул.
«В случае, если вы видите, такое животное, знаете, кто хозяин, и это животное проявлет агрессию, вызывайте участкового, полицию. На виновника будет составлен протокол об административном правонарушении, и дальше Главное ветеринарное управление будет принимать меры административного воздействия», — призвал Дмитрий Байков.
Кроме того, специалисты рассказали о том, как можно помочь приюту и дали совет тем, кто подкармливает выпущенных на волю безнадзорных животных.
Приюту всегда нужны корма, медикаменты и лакомства, пеленки, хлопчато-бумажные и другие натуральные ткани. Помочь можно, даже собирая пластиковые крышечки. Чистые и сухие крышки принимает один из омских предпринимателей, а взамен приют получает корм.
Что же касается волонтеров, которые подкармливают безнадзорных животных, места кормежки должны располагаться вдалеке от пешеходного трафика, не во дворе и не у подъезда, и содержаться в чистоте. Помните, что время еды голодная бродячая собака может проявить пищевую агрессию и укусить того, кто подойдет слишком близко.