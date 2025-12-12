ЦБ РФ отозвал лицензию у «ИС Банка»

Центробанк России отозвал лицензию у «ИС банка». Об этом стало известно в пятницу, 12 декабря, из сообщения регулятора. — Кредитная организация АО КБ «ИС Банк» нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись меры, — говорится на сайте ЦБ.