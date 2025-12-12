ЦБ РФ отозвал лицензию у «ИС Банка»

Центробанк России отозвал лицензию у «ИС банка». Об этом стало известно в пятницу, 12 декабря, из сообщения регулятора.
— Кредитная организация АО КБ «ИС Банк» нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись меры, — говорится на сайте ЦБ.
Также, по данным регулятора, банк нарушал законы в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
3 сентября стало известно, что Центральный Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Таврический Банк». Там также уточнили, что причиной такого решения является «полная утрата собственных средств (капитала)».
В июле Арбитражный суд Башкирии по иску Центробанка РФ признал «Промтрансбанк» банкротом и прекратил полномочия его временной администрации.
В апреле ЦБ РФ отозвал лицензию у «Промтрансбанка». Тогда сообщалось, что банк нарушал федеральные законы.