На улице облачно, в доме мрачно: Где в Кишиневе не будет электричества — публикуем адреса

Поставщик электроэнергии сообщил о временных отключениях.
Ботаника:
Дачия, 2, 4, 4/1, 6, 6A, 8, 9, 9999, Христо Ботева, 2, 3/1, 3/2, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/3A, 5/4, 7/1, 7/2, 9 — с 08:50 до 13:00.
Дачия, 10, 10A, 10/1, 12, 12/1, 12/2, 14, 14/1, 16/1, Христо Ботева, 5, 9/2, 19/7 — с 13:00 до 16:30.
Центр:
31 Августа, 89−101, 101/1, 105B, А. Пушкина, 20, М. Эминеску, 46, В. Александри, 103, В. Пыркэлаб, 40, 41 — с 09:00 до 11:00.
