Известный педагог и общественный деятель Константин Жуков ушел из жизни в Иркутске

IrkutskMedia, 12 декабря. Известный педагог, общественник и эксперт по выборам Константин Жуков в возрасте 80 лет ушел из жизни в Иркутске. Об этом сообщил в своем тг-канале (18+) депутат Госдумы от Иркутской области Сергей Тен. Парламентарий отметил, что Константин Жуков создал политическую культуру региона.
«Он был верным другом и соратником моего отца — Юрия Михайловича Тена. Незаменимым советником для меня. Всегда корректен, интересный собеседник, мудрый и профессиональный человек», — сказал Сергей Тен.
Депутат Госдумы выразил соболезнования родным и близким Константина Жукова. Также искренние соболезнования выразил в своем тг-канале губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
«Константин Сергеевич останется в нашей памяти светлым, внимательным, вдумчивым наставником и коллегой. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Константина Сергеевича в связи с этой утратой. Светлая память», — сказал Игорь Кобзев.
Константин Жуков родился 14 сентября 1945 года в Славянске Донецкой области Украинской ССР в семье офицера-фронтовика. Окончил Исторический факультет ИГУ. Кандидат исторических наук, почетный профессор ИГУ, заслуженный учитель РФ, кавалер ордена «Знак почета», организатор и первый декан факультета психологии и социальной работы ИГУ. Это лишь малая часть достижений Константина Сергеевича. Известен он и общественно-политической деятельностью.
Всю свою жизнь он посвятил работе с молодежью. Был одним из основоположников создания студенческих педагогических отрядов в вузах страны.