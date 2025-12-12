Известный педагог и общественный деятель Константин Жуков ушел из жизни в Иркутске

IrkutskMedia, 12 декабря. Известный педагог, общественник и эксперт по выборам Константин Жуков в возрасте 80 лет ушел из жизни в Иркутске. Об этом сообщил в своем тг-канале (18+) депутат Госдумы от Иркутской области Сергей Тен. Парламентарий отметил, что Константин Жуков создал политическую культуру региона.