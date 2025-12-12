Макака-убийцу, который откусил кусок ноги своей жертвы, поймали в Таиланде

В Таиланде поймали макака, который напал на пожилого мужчину по имени Чайяпхуму Саеунгу в провинции Яла. Обезьяна попалась в клетку с приманкой, которую установили представители властей. Об этом сообщает The Thaiger.
Уточняется, что макак залез в дом пожилого мужчины и набросился на него. Агрессивная обезьяна откусила Саеунгу кусок ноги и нанесла множество травм, от которых он скончался.
При этом тело Саеунга нашел племянник только через несколько дней после произошедшего.
До этого многодетная мать в американском штате Миссисипи застрелила одну из макак-резусов из Тулейнского университета, которые сбежали после того, как перевозивший их грузовик попал в ДТП на трассе I-59. Женщина позже призналась, что просто защищала своих детей.
В индийской деревне тигр напал на пожилую женщину. 65-летняя пастушка пасла коз у реки, когда хищник внезапно набросился на нее. По информации властей, тигра планируют поймать. Уже удалось найти кусок шерсти хищника, который поможет определить пол животного.