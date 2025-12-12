Геннадий Лазарев не может выбраться из долговой ямы

Бывший руководитель и совладелец «Восточной верфи» Геннадий Лазарев, признанный банкротом по собственному заявлению, не может отбиться от претензий кредиторов, потерявших миллиарды после сотрудничества с одним из самых влиятельных людей Приморья. В частности, заявление о включении в реестр требований кредиторов Лазарева подал банк ПСБ (бывший Промсвязьбанк). Судебное заседание по рассмотрению заявления назначено на 22 января 2026 года и проводиться оно будет уже в закрытом формате, сообщает ИА PrimaMedia.
По решению Фрунзенского районного суда г. Владивостока от 28 августа 2024 года был удовлетворен иск ПАО «Промсвязьбанк» к акционерам «Восточной верфи» Геннадию Лазареву и Тамаре Леонтьевой о взыскании с ответчиков, как с поручителей, солидарно суммы задолженности в размере 2 млрд 113,8 млн рублей по кредитному договору и договору поручительства, датированных ещё 2020-м годом.
Таким образом, наличие задолженности Геннадия Лазарева как поручителя по кредитным договорам была подтверждена вступившим в законную силу решением суда.
Кроме того, решением Фрунзенского районного суда г. Владивостока от 13 ноября 2024 года с этих же ответчиков, как с поручителей, были взысканы солидарно суммы задолженности ещё по трем кредитным договорам: на 843 млн рублей, на 157 млн рублей и на 11,9 млн рублей.
Оказавшись в крайне непростой ситуации Геннадий Лазарев в марте 2025 года подал в Арбитражный суд Приморского края заявление о банкротстве, указав наличие задолженности в размере 3 млрд 175 млн тысяч рублей и неспособность удовлетворить ее в полном объеме. В сентябре в отношении бизнесмена была введена процедура реализации имущества сроком на 6 месяцев.
Отметим, что после признания должника финансово несостоятельным он лишается права свободно распоряжаться своими средствами, в том числе заработной платой. Все имущество должника, находящееся в его собственности на момент начала банкротства, а также любые поступающие доходы включаются в общую конкурсную массу. За счет этих средств и будет погашаться его задолженность перед кредиторами. Во время процедуры банкротства арбитражный суд назначает финансового управляющего, который действует от имени должника и контролирует его активы. По делу Лазарева управляющим является Елена Тесленко. В целях защиты интересов кредиторов на все счета банкрота накладываются ограничения. Снять или перевести с них средства получится только при наличии письменного разрешения финансового управляющего.
Но проблемы Геннадия Лазарева никуда не делись — в октябре в арбитражный суд поступило заявление ПСБ о включении в третью очередь реестра кредиторов требований в размере 3 млрд 324 млн 792,5 рублей, в том числе 2 млрд 954, 6 млн рублей основного долга и чуть более 370 млн рублей набежавших процентов. Правда, взыскать такие суммы одномоментно точно не удастся (иначе зачем выходить на банкротство), если только финансовый управляющий каким-то образом не отыщет не учтённые ликвидные активы должника.
Финансовый управляющий должен в срок до 10 марта 2026 года представить в суд мотивированное ходатайство о завершении процедуры реализации имущества Лазарева.
Промсвязьбанк ранее контролировался братьями Дмитрием и Алексеем Ананьевыми. ЦБ объявил о санации банка в декабре 2017 года, после чего он был передан в Фонд консолидации банковского сектора. Позднее ПСБ перешел в собственность Росимущества, на его базе создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа.
Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, в отношении Геннадия Лазарева и его сообщников СКР по Приморскому краю ведется расследование уголовного дела о хищениях, в том числе о растрате денежных средств «Восточной верфи».
22 марта 2024 года Лазарев был арестован, он подозревается в организации преступного сообщества. Также следователями СК России задержаны несколько человек, которые, по версии следствия, долгое время являлись членами организованного преступного сообщества.