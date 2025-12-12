Геннадий Лазарев не может выбраться из долговой ямы

Отметим, что после признания должника финансово несостоятельным он лишается права свободно распоряжаться своими средствами, в том числе заработной платой. Все имущество должника, находящееся в его собственности на момент начала банкротства, а также любые поступающие доходы включаются в общую конкурсную массу. За счет этих средств и будет погашаться его задолженность перед кредиторами. Во время процедуры банкротства арбитражный суд назначает финансового управляющего, который действует от имени должника и контролирует его активы. По делу Лазарева управляющим является Елена Тесленко. В целях защиты интересов кредиторов на все счета банкрота накладываются ограничения. Снять или перевести с них средства получится только при наличии письменного разрешения финансового управляющего.