Более 2,7 тысячи электробусов курсирует по столице

На маршрутах городского транспорта курсирует уже более 2,7 тысячи электробусов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«В соответствии с поручением Сергея Собянина мы продолжаем заменять автобусы на современные электробусы. С начала 2025 года экологичная техника вышла на 80 маршрутов наземного транспорта. Это абсолютный рекорд по запуску электробусных маршрутов с 2018 года», — рассказал Максим Ликсутов.
Преимущества электробусов
Электробусы разных моделей российского производства поступают в парки и заменяют автобусы. Это благоприятно влияет на экологию и повышает качество жизни в городе. Замена одного автобуса на электробус уменьшает выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн в год. Благодаря плавному ходу, отсутствию шума и вибраций обеспечивается высокий уровень комфорта в поездках.
Для удобства пассажиров в салонах есть зарядные порты для гаджетов и медиаэкраны с полезной информацией о маршруте, откидные аппарели и кнопки вызова водителя для маломобильных граждан, а также накопительные площадки для колясок и велосипедов.
С 2022 года в столицу поставляют технику улучшенной комплектации. В таких электробусах есть адаптивное освещение салона, которое меняется от холодного оттенка к теплому в 14:00. Увеличенный на 18 процентов передний указатель маршрута позволяет увидеть номер издалека. Электрический обогреватель в салоне не влияет на окружающую среду и поддерживает оптимальную температуру. Запас хода вырос с 40−50 до 80−90 километров, при этом вес машины остался прежним.
Обслуживание экологичных машин
Сегодня электробусы обслуживают на 12 площадках ГУП «Мосгортранс». Столица первой в России начала строить современные электробусные парки. В 2022 году в ТиНАО открылся крупнейший в Европе парк «Красная Пахра». Экологичные машины вышли на маршруты в Новомосковском и Троицком административных округах. Год спустя на северо-западе построили парк «Митино». С его появлением электробусы стали курсировать по маршрутам в 20 районах столицы и двух ближайших городах Подмосковья. В конце 2023-го заработал третий инновационный парк электробусов — «Салтыковка». Он обслуживает маршруты на востоке города.
В 2025 году на маршруты вышли электробусы нового поколения КамАЗ-52222. Они стали еще комфортнее благодаря переработанной планировке салона, увеличенной на 15 процентов накопительной площадке, местам для ручной клади и измененной конструкции дверей. Климатическая система работает более эффективно, а на дверях появились световые полоски с индикацией открытия и закрытия. Внешний вид еще больше соответствует современным трендам в мировом промышленном дизайне.
Электробусы разрабатывают с учетом опыта эксплуатации более ранних моделей и отзывов пассажиров. Заказ Москвы на создание новой техники поддерживает занятость в других регионах и стимулирует развитие отечественной промышленности.
С новыми поставками техники и созданием зарядной инфраструктуры в городе появится еще больше электробусных маршрутов. В 2025 году Москва заключила контракты с ПАО «КамАЗ» на поставку 1,1 тысячи экологичных машин нового поколения в 2025—2027 годах. Все электробусы соответствуют самым строгим стандартам безопасности и уровня сервиса.
В соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Москве большое внимание уделяют модернизации социальной и коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличению количества удобных маршрутов городского транспорта и обновлению подвижного состава. Кроме того, в рамках нацпроекта Москва приступила к развитию Центрального транспортного узла. Он станет единым контуром с предсказуемым пригородным железнодорожным транспортом более чем для 30 миллионов жителей 11 регионов России. Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.