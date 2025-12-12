Более 2,7 тысячи электробусов курсирует по столице

Сегодня электробусы обслуживают на 12 площадках ГУП «Мосгортранс». Столица первой в России начала строить современные электробусные парки. В 2022 году в ТиНАО открылся крупнейший в Европе парк «Красная Пахра». Экологичные машины вышли на маршруты в Новомосковском и Троицком административных округах. Год спустя на северо-западе построили парк «Митино». С его появлением электробусы стали курсировать по маршрутам в 20 районах столицы и двух ближайших городах Подмосковья. В конце 2023-го заработал третий инновационный парк электробусов — «Салтыковка». Он обслуживает маршруты на востоке города.