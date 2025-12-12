ДТП с участием ребенка в Уфе: 13-летнюю девочку на «зебре» сбила «Газель»

Вчера утром, 11 декабря, в Уфе произошло ДТП с участием ребенка. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города, 53-летний водитель «Газели Next», двигаясь по улице Правды в сторону улицы Ухтомского, сбил 13-летнюю девочку, пересекавшую проезжую часть по пешеходному переходу.
Пострадавшую школьницу доставили в медицинское учреждение для осмотра и оказания необходимой помощи. После проведенных процедур ее отпустили домой.
— По факту ДТП начато административное расследование, — сообщает ГАИ.
Дорожная полиция столицы Башкирии обратились к родителям с призывом регулярно напоминать детям о правилах дорожной безопасности. Особое внимание стоит уделять правилам перехода улиц и дорог.
