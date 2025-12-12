Кнопка для безопасности: возле ТЭЦ-2 во Владивостоке заработал новый светофор

Новый светофор установили на пешеходном переходе у дома № 47/1 по улице Фадеева по инициативе жителей микрорайона и сотрудников Владивостокской ТЭЦ-2, сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения города.
«Теперь движение пешеходов здесь стало регулируемым и более безопасным. Вместе со светофором специалисты смонтировали кнопки вызова пешехода. Разрешающий сигнал для перехода здесь будет включатся только при их нажатии», — говорится в сообщении.
Кроме того, второй пешеходный переход, расположенный в 50 метрах ближе к объездной дороге, признали небезопасным из-за недостаточной видимости. Его планируют демонтировать, чтобы исключить риски для участников движения.
Напомним, три табло переменной информации (ТПИ) установили на участке объездной трассы Де-Фриз — Седанка — Патрокл во Владивостоке в рамках модернизации городской транспортной инфраструктуры. Новые интерактивные экраны оперативно информируют водителей о дорожной обстановке: изменении погодных условий, ДТП, дорожных работах и других потенциально опасных ситуациях.