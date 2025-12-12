Власти отвели неделю на масштабную борьбу с крысами в Красноярске

По данным городских властей, перед началом обработки контейнеры, площадки и мусоропроводы должны быть очищены, весь мусор вывезен. Соответствующее поручение дано ООО «РосТех» — региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами в Красноярске.