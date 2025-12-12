Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появилось сообщение о закрытии школы в Омске из-за проблем с отоплением

Отмечается, что по адресу проводятся ремонтные работы.

Источник: РИА "Новости"

В пятницу, 12 декабря 2025 года, в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение о закрытии из-за проблем с отоплением школы № 31, что в Чкаловском поселке Омска.

Ситуацию прокомментировали в АО «Тепловая компания»:

«На участке тепловых сетей к дому по адресу улица Романенко, 15а, сегодня проводятся ремонтные работы, по завершении которых будет восстановлена подача отопления. Вернемся с ответом не позднее 15 декабря», — заявили в ресурсоснабжающей организации.

Напомним, ранее в социальных сетях была опубликована анонимная жалоба на положение дел в школе № 58, что в Октябрьском административном округе. По словам автора поста, на четвертом этаже здания протекает потолок, в школе завелись грызуны и тараканы, а сырость в образовательном учреждении привела к распространению плесени и появлению комаров.