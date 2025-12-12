Прокуратура Владивостока остановила работу частной школы на Верхнепортовой

Частная школа «Доверие» расположенная по адресу Верхнепортовая, 25 В, работала по будням и зарегистрирована как негосударственная образовательная организация. Школа позиционирует себя как небольшое частное учреждение с платным обучением, совмещающее базовую школьную программу с дополнительными занятиями и ориентированное на семьи, которые выбирают индивидуальный подход и малочисленные классы.