Прокуратура Владивостока остановила работу частной школы на Верхнепортовой

Эксплуатацию здания на улице Верхнепортовой во Владивостоке, где предприниматель организовал занятия для детей, приостановили после прокурорской проверки из‑за грубых нарушений СанПин и требований пожарной безопасности, создающих угрозу для несовершеннолетних. Запрет на использование помещений центра дополнительного образования будет действовать до устранения всех выявленных нарушений.
Об этом сообщил Telegram‑канал «Прокуратура Приморского края», отметив, что среди нарушений зафиксированы отсутствие средств пожаротушения и отсутствие автоматической системы пожарной сигнализации в части помещений объекта, что стало основанием для обращения в суд.
Прокурор Фрунзенского района Владивостока направил иск о запрете оказания образовательных услуг в этом здании, а суд в качестве обеспечительной меры запретил эксплуатацию помещений центра образования до фактического устранения нарушений.
Одновременно в отношении индивидуального предпринимателя возбудили дела об административных правонарушениях по статье 6.7 КоАП РФ о нарушении санитарно‑эпидемиологических требований к условиям обучения детей и по статье 20.4 КоАП РФ о нарушении требований пожарной безопасности.
Частная школа «Доверие» расположенная по адресу Верхнепортовая, 25 В, работала по будням и зарегистрирована как негосударственная образовательная организация. Школа позиционирует себя как небольшое частное учреждение с платным обучением, совмещающее базовую школьную программу с дополнительными занятиями и ориентированное на семьи, которые выбирают индивидуальный подход и малочисленные классы.