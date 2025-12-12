Ричмонд
В Новосибирской области обновили 60 медучреждений в 2025 году

Источник: Сиб.фм

В Новосибирской области в 2025 году завершили капитальный ремонт 60 объектов здравоохранения. Об этом сообщает Минздрав Новосибирской области.

Из них 58 обновлены за счёт регионального бюджета, ещё 2 — при поддержке федеральных средств в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

По словам министра здравоохранения региона Ростислава Заблоцкого, в области последовательно укрепляют материально-техническую базу медицинской системы: ремонтируют учреждения всех уровней — от сельских ФАПов до крупных областных больниц.

«Наша задача — создать условия для эффективной работы врачей на каждом этапе: от первичного приёма до высокотехнологичной медицинской помощи», — подчеркнул министр.