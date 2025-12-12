Ричмонд
Тротуар отремонтировали в Ростове на Буденновском проспекте

На Буденновском проспекте в Ростове отремонтировали 480 квадратных метров тротуара.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону завершился ремонт участка тротуара на Буденновском проспекте. Работы велись на отрезке от Большой Садовой до Социалистической улицы. Об этом сообщили в городской администрации.

В ходе ремонта полностью заменили плиточное покрытие пешеходной зоны. Общая площадь обновленного тротуара составила 480 квадратных метров.

Кроме того, специалисты установили 27 новых водоотводных лотков, что позволит улучшить отвод дождевой и талой воды, повысив комфорт и безопасность для пешеходов.

