Тротуар отремонтировали в Ростове на Буденновском проспекте

В Ростове-на-Дону завершился ремонт участка тротуара на Буденновском проспекте. Работы велись на отрезке от Большой Садовой до Социалистической улицы. Об этом сообщили в городской администрации.
В ходе ремонта полностью заменили плиточное покрытие пешеходной зоны. Общая площадь обновленного тротуара составила 480 квадратных метров.
Кроме того, специалисты установили 27 новых водоотводных лотков, что позволит улучшить отвод дождевой и талой воды, повысив комфорт и безопасность для пешеходов.
