Блиновскую определили в «блатной» отряд во владимирской ИК

Осуждённую распределили в 10-й отряд, который среди заключённых считается привилегированным. Арестанток в нём не обременяют тяготами тюремной жизни, предоставляя лишь самую лёгкую работу в колонии. Однако сидеть ей там осталось не так много, как могло бы быть. Дело в том, что недавно суд смягчил приговор Елене Блиновской.