В Омске зарегистрировали первый в этом году случай бешенства

В Омске зарегистрирован первый за последние годы случай смертельно опасного и неизлечимого заболевания — бешенства. Информация об этом содержится в указе губернатора об установлении ограничительных мер, опубликованном на портале правовой информации.
Согласно этому документу, очаг бешенства выявлен в Кировском округе, на территории личного подсобного хозяйства по улице Инженерная. Кроме того, новый случаи опасного заболевания зарегистрированы в селе Новотроицк Нижнеомского района, поселке Андреевский Омского района и в городе Тюкалинске.
Указам губернатора на всех этих территориях на срок до 8 февраля объявлен карантин. Непосредственно на территории ЛПХ, где произошла вспышка заболевания, запрещено заходить посторонним, за исключением работников ветслужб, в населенных пунктах запрещен оборот животных, проведение сельскохозяйственных выставок-ярмарок, отлов животных для зоопарков и тому подобное.
Отметим, что для человека заболевание смертельно опасно. Когда вирус уже проник в центральную нервную систему, вылечить заболевание невозможно. Спастись можно, пройдя после укуса курс иммунизации вакциной против бешенства. Для домашних животных единственной мерой профилактики является ежегодная вакцинация против бешенства.
Как ранее сообщала «КП Омск», с начала года в Омской области было выявлено более десяти очагов бешенства.