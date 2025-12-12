В Омске зарегистрировали первый в этом году случай бешенства

Указам губернатора на всех этих территориях на срок до 8 февраля объявлен карантин. Непосредственно на территории ЛПХ, где произошла вспышка заболевания, запрещено заходить посторонним, за исключением работников ветслужб, в населенных пунктах запрещен оборот животных, проведение сельскохозяйственных выставок-ярмарок, отлов животных для зоопарков и тому подобное.